ಹೋಳಿ ಆಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ
ಬಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಜು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಕೊಲಾಜ್ ಅಥವಾ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿ
