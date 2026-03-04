Kannada

ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು 5 ಉಪಯುಕ್ತ ಐಡಿಯಾಗಳು

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಡಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಂತ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
life Mar 04 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:social media
5 ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಐಡಿಯಾಗಳು

ಹೋಳಿ ಆಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ

ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ

ಬಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಜು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೂಲ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕುಶನ್ ಕವರ್

ಬಟ್ಟೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಕುಶನ್ ಕವರ್ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೋಹೊ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
DIY ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋಸರಿ ಬ್ಯಾಗ್

ಹಳೆಯ ಜೀನ್ಸ್, ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಟೀ-ಶರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ತರಲು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಟ್ & ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಬಳಸಿ

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು, ಕೊಲಾಜ್ ಅಥವಾ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿ

ಕಿಚನ್ ಏಪ್ರನ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್

ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಿಚನ್ ಏಪ್ರನ್, ಹೇರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್‌ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು.
ಹೋಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಸಾಡಬಾರದು?

ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
