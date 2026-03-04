- Home
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ (Sunny Leone) ಅವರ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಳಗಿನ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಈ ಕನಸಿನ ಅರಮನೆಯು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ (LA) ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ.
ಫರಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮನೆಯ ಟೂರ್:
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸನ್ನಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಫರಾ ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈನ ಆಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲಾಬಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಂಬಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಬರ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಶಾ, ನೋವಾ ಮತ್ತು ಆಶರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿನ ಹೈಲೈಟ್:
ಸನ್ನಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇಪಾಳದಿಂದ ತಂದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಶಾಂತಿಯುತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪತಿ ಡೇನಿಯಲ್ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸನ್ನಿ ತಾವೇ ಕೈಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯೂ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್:
ಈ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಇಡೀ ನಗರದ ಸುಂದರ ನೋಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಮನೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಭಾಗವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸನ್ನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಫರಾ ಖಾನ್, "ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮನೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಈ 16 ಕೋಟಿಯ ಮನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
