US alcohol consumption drop: ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ! ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವ ವೆಚ್ಚದ ಪಾಲು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯು ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 630 ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ‘ಯುಎಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್’ (BLS) ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಯೇ ಈ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಕ್ರಮೇಣ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುವ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ!
ಯುಎಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 0.77ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 630 ಡಾಲರ್ ಮಾತ್ರ. 1984ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದಾಗಿದೆ. 2020ರ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಶೇ. 0.78ರ ದಾಖಲೆಗಿಂತಲೂ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಕರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮುಗಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟವು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಗ್ಯಾಲಪ್’ (Gallup) ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಶೇಕಡ 54ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ (2026) ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ‘ಡಿಯಾಜಿಯೋ ಪಿಎಲ್ಸಿ’ (Diageo Plc) ಮತ್ತು ‘ಬ್ರೌನ್-ಫಾರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್’ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ‘ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲ್ಲೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್’ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ‘ಮೊಲ್ಸನ್ ಕೂರ್ಸ್ ಬೆವೊರೇಜ್’ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 11ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಮದ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೊಸ ತಂತ್ರ
ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮದ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ‘ರೆಡಿ-ಟು-ಡ್ರಿಂಕ್’ (RTD) ಪ್ರಿ-ಮೇಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿದರೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ (Gen-Z) ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಳಜಿ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಿತ ಬಿಯರ್' (Non-Alcoholic Drinks) ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಖರ್ಚು ಹೀಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.