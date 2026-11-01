ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಶೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಕೋಸಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೂಕೋಸು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಹೂಕೋಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಸಿರು ಕೀಟ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅದನ್ನು ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೂ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಳುಗಳ ಭಯದಿಂದ ಹೂಕೋಸು ಬೇಯಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಹೆಸರಾಂತ ಶೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೂಕೋಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ!
ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದ ತರಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಾಂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತುಂಡುಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಶೆಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ರಹಸ್ಯ!
ಉಪ್ಪು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 'ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್' ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡಗಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಹುಳಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಂಶವನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ (ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷ) ನೆನೆಸಿಟ್ಟಾಗ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೇಲತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಹುಳಗಳು ಮೇಲೆ ತೇಲಿದ ನಂತರ, ಆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ!
ಕೇವಲ ಉಪ್ಪುನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಾಪಮಾನವು ಹುಳಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಗರಿಗರಿತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೇವಲ ಹುಳಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೂವಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬಿಳಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಂಶ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಪರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.