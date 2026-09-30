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- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಿರಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಿರಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾನೆ ಸುಲಭ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತರುವ ಬದಲು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆಡಲು ಏನು ಬೇಕು?
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ತೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಮಡಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಡಕೆ, ಹಳೆಯ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ 4 ರಿಂದ 6 ಇಂಚು ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲವಿರುವ ಬೆಳೆಯುವ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಮಡಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 1 ಭಾಗ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, 1 ಭಾಗ ಕೊಕೊ ಪೀಟ್ ಮತ್ತು 1 ಭಾಗ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ
ಬೀಜಗಳಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ, 100% ಸಸ್ಯಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ). ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ: ನೆನೆಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಪದರದ ಕೊಕೊ ಪೀಟ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ: ಪ್ರತಿದಿನ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು.
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಿಗುರುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 30 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೀಟಗಳು ಬಂದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನ: ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕೀಳುವ ಬದಲು, ಕತ್ತರಿಗಳಿಂದ ನೆಲದಿಂದ 1 ಇಂಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದು ಅದೇ ಸಸ್ಯವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಉಳಿತಾಯ: ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 150 ರಿಂದ 300 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ (ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು) ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಪರೋಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ: ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸಿಂಪಡಿಸಿರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಖಂಡಿತ! ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹು-ಪದರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ವಿಧಾನ: ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಕೇವಲ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭ: 'ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸಾವಯವ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳು, ಸಾವಯವ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳು: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅನ್ನ, ಸೂಪ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಔಷಧೀಯ ಉಪಯೋಗಗಳು:
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಖವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಷ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ!
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