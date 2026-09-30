Kadubu recipe: ಕಡುಬು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಲಟ್ಟಿಸೋ ಕಷ್ಟವೂ ಬೇಡ, ಮೌಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಬೇಡ! ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದೂ ಕಡುಬು ಒಡೆಯದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.

ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಡುಬು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚು (ಮೌಲ್ಡ್) ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಕಡುಬು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಹೂರಣ ತಯಾರಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಾಯಿತುರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೂರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಇಳಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.

ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ
ಕಡುಬು ಬಿರುಕು ಬಿಡದೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೈಯ್ಯಾಡಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ನುಣುಪಾಗಿ ನಾದಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಡುಬಿನ ಆಕಾರ ನೀಡಿ
ಪೂರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯ ಹೂರಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕು.

ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಡುಬುಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆದರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಮೃದುವಾದ, ಬಿರುಕು ಬಿಡದ ಕಡುಬು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಡುಬು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ

ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ 
ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ 1 ಚಮಚ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೈಂಡಿಂಗ್ (ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡುಬು ಮಡಚುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು (crack) ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀರು ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ
1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು. ನೀರಿಗೆ 1-2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡುಬಿನ ಹೊರಪದರ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಲಸಿದ ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು (ದಮ್ ಆಗಲು) ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.

ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣುಪಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಯಾರಿಸಿದ ಉಂಡೆಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಟ್ರಿಕ್
ಅಚ್ಚು (ಮೌಲ್ಡ್) ಅಥವಾ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೂರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್/ಬಟರ್ ಪೇಪರ್‌ಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಉಂಡೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಒತ್ತಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಂಡನೆಯ ಆಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯ (ಅತಿ ಮುಖ್ಯ)
ಕಡುಬನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಕಡುಬು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೂರಣದ ಹದ
ಕಾಯಿತುರಿ-ಬೆಲ್ಲದ ಹೂರಣವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಳಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.