ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನಾಹುತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂಬುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ವಸ್ತು. ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನ್ನ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳದ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಶಲ್ ಹಾಕುವ ಜಾಗದಿಂದ ನೀರು ಸೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಗೌಡ (Sangeetha Gowda) ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ:
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ವಾಶರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Cooking Oil) ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ರಬ್ಬರ್ ವಾಶರ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವರಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೆದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ (ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಡಿತ (Grip) ಸಿಗದೆ ನೀರು ಸೋರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಸೋರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಸಂಗೀತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ವಾಶರ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಹೊಸ ವಾಶರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಲ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಂಗೀತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ 22 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.