ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗದೆ ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ
Tips to fix sticky mushy rice: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಕ್ಕಾ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಪಕ್ಕಾ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಫೀಸ್ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಇತರ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗುವುದು, ಜಿಗುಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ತಳ ಹಿಡಿಯುವುದು (ಸೀದು ಹೋಗುವುದು) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುವ ಪಕ್ಕಾ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕರು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ (ಗಂಜಿ) ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಐದಾರು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನ ಬೇಯುವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ, ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ನಾವು ಹಾಕುವ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ತಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ: 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು.
2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ: 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದ ಅಗಳುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು 1.75 (ಮುಕ್ಕಾಲು) ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಲು 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ.
ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ 15-20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ!
ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯಲು ಎಷ್ಟು ವಿಶಲ್ ಬರಬೇಕು?
ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯಲು ಎಷ್ಟು ವಿಶಲ್ ಬರಬೇಕು?
ಅಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಲ್ ಹಾಕಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಬೇಯಿಸುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯನ್ನು (Flame) ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ (High Flame) ಇಟ್ಟು, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಶಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.
1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ: ಸ್ಟವ್ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ (Medium Flame) ಇಟ್ಟು, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶಲ್ ಬರಲು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರು ಆತುರಪಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರೆಶರ್ (ಹಬೆ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆಯಬಾರದು. ಒಳಗಿರುವ ಆ ಹಬೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
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