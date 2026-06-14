ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದರೂ ಅವು ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೊಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಕ್.
ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ನಿವಾರಿಸಲು ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅವು ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತವೆ. ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ನೊಣಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಟೃಐ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಅಗಿರುವ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಕ್, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ನೊಣಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನೊಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೊಣಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಆಹಾರ, ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕಸ, ಕೊಳಕು ಸಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಮತ್ತು ನಿಂತ ನೀರು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಸ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನೊಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು.
ನೊಣಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?
- ನೊಣಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದೀಪದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮೊದಲು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ದೀಪದಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ, ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.
- ಈ ದೀಪವನ್ನು ನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ವಾಸನೆಯು ನೊಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ.