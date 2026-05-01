ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಟ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೆವತು ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಟ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ತಿನಿಸು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಜಾ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ರುಚಿಯೂ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿಯನ್ನೋ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಟ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ತಿನಿಸು ಇಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆವರಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಬೆವರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ
ಚಪಾತಿಯನ್ನೋ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೋ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆವರದೇ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ತಾಜಾ ಆಗಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಬೆವರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ chamchamkirasoi1999 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿನಿಸನ್ನು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಎರಡು ಚಮಚಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಎರಡು ಚಮಚಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಮಚಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೇವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಸಲಹೆಗಳು
- ತಿನಿಸುಗಳು ಬೆವರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗಿ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಬಹುದು.
- ರೊಟ್ಟ, ಚಪಾತಿ ಬೆವರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇದನ್ನು ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಗಾಳಿ ಬಿಗಿಯಾದ, ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಶಾಖರೋಧ ಪಾತ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾಯನವೂ ಅಗತ್ಯ.
- ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜಿಗುಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆ