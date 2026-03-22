ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್​ ಟಿಪ್ಸ್​

ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ರೇಖಾ ಅವರು Rapid Rashmi Showನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅಡುಗೆ ಟಿಪ್ಸ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

kitchen Mar 22 2026
Author: Suchethana D Image Credits:Rapid Rashmi Instagram
ಪಕೋಡಾ, ಬೋಂಡಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಲು

ಪಕೋಡಾ, ಬೋಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುರ್​ ಅಂತ ಸೌಂಡ್​ ಬರಬೇಕು.

ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದ್ಯಾ ನೋಡಲು

ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದ್ಯಾ ನೋಡಲು ಒಂದು ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸೌಂಡ್​ ಬರುವುದು ಒಂದು ವಿಧವಾದರೆ, ಸೌಟ್​ ಇಟ್ಟರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಖಾ

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು

ಪಕೋಡಾ, ಬೋಂಡಾ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ತಿನಿಸು ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೇ ಟೇಸ್ಟ್​ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಾನ್​ವೆಜ್​ ರೆಸಿಪಿಗಳು

ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾನ್​ವೆಜ್​ ಅಡುಗೆಗಳು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕತ್​ ಟೇಸ್ಟ್​

ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ರುಚಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಖಾ. ಒರಿಜಿನಲ್​ ಟೇಸ್ಟ್​ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಲೆನೇ ಬೆಸ್ಟ್​ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಈ 2 ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ

ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬೇಡ; ತರಕಾರಿ, ಹೂಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು!

ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು