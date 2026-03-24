ವಿಶ್ವದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್​​ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್​ ಸ್ಟವ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಟವ್​ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಗ್ಯಾಸ್​ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚೊ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್​ನೋ, ಇಂಡಕ್ಷನ್​ ಒಲೆನೋ ಅಥವಾ PNGನೋ (Piped Natural Gas- ಅರ್ಥಾತ್ ಇದಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಗ್ಯಾಸ್​ ಪೈಪ್​ಲೈನ್​ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗ್ಯಾಸ್​​ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ) ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು PNG ಸಂಪರ್ಕಗಳ ನಡುವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅಗ್ಗದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಬದಲು, ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಅಡುಗೆಗೆ

ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ, ಈ ನಿಖರವಾದ ಊಟವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಯಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡೋಣ (ನೆನಪಿಡಿ: ಇವು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಗಳು. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.)

LPG Gas

ಇಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸರಿಸುಮಾರು 900–ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12–14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಲು, ಅಡುಗೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಸರಿಸುಮಾರು 70–ರೂ 90 ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ.

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು

ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್​ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಅಡುಗೆಗೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 6–ರೂ 10 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಸರಿಸುಮಾರು 10–ರೂ 20 ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್ ಬಹಳ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ದೀರ್ಘ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲದ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್​ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.​)

ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳು

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್‌ನಂತೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು, ಇದು ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 2.5 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಾಗ್ ಬೇಯಿಸಲು, ಸರಿಸುಮಾರು 15–30 ರೂ. ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ LPG ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

PNG ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು

PNG ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ PNG (ಪೈಪ್ಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ) ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದು LPG ಯಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಅನಿಲವು ನೇರವಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. PNG ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಡುಗೆಗೆ, ನೀವು ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ರೂ. 25 ರಿಂದ 40ರೂಪಾಯಿಗಳು.

LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, PNG ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿರಂತರ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ,,

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಡುಗೆ ಇದೀಗ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮತ್ತು PNG ಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅಲಭ್ಯತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, LPG ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ 1 ಗಂಟೆ ಅಡುಗೆಗೆ ವೆಚ್ಚ

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ರೂ 70 ರಿಂದ 90
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್‌ಟಾಪ್ರೂ 10 ರಿಂದ 20
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ರೂ 15 ರಿಂದ 30
PNG ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ರೂ 25 ರಿಂದ 40