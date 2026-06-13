"ಅಕ್ಕಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಕಂಡರೂ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ..!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟವೇ? ಈ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸದಾ ಫ್ರೆಶ್!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಳೆಗಾಲ (Monsoon) ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಂಪು ಹವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ-ಧಾನ್ಯಗಳ (Rice Grains) ರಕ್ಷಣೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಇಡೀ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!
1. ಬೇವಿಗೆ ಸೋಲೊಪ್ಪುತ್ತವೆ ಕೀಟಗಳು!
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವಾಗ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಕಹಿ ವಾಸನೆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ: ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡ್ರಮ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ಸುಮಾರು 15-20 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
2. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ನಾವು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬೇ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧಹಸ್ತ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪರಿಮಳವು ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ: ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ತುಂಬಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಒಣಗಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ 'ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್' ಶಕ್ತಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ (NIN) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವು ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
4. ಲವಂಗದ ಘಾಟು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲವಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ವಾಸನೆ ಕೀಟನಾಶಕದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ: ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹುಳುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
5. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಶೇಖರಣೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೂ, ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಸಿಲು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ: ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡದ (Airtight) ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು:
"ಅಕ್ಕಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಕಂಡರೂ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು."
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸದಾ ಶುಚಿಯಾಗಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ!