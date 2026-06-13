ಪುದೀನಾ ಗಿಡ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಲ್ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ರೋಸ್ಮೆರಿ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡವು ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡದ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದರ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್
ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ರೀತಿ ಈ 6 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ
ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ 7 ಕಲರ್ಫುಲ್ Wood Necklace 150 ರೂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
Silver Bracelet: 20+ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!