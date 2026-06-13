Kannada

ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಗಿಡಗಳಿವು! ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು!

life Jun 13 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:Getty
Kannada

ಪುದೀನಾ

ಪುದೀನಾ ಗಿಡ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
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ಬೇಸಿಲ್

ಬೇಸಿಲ್ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
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ರೋಸ್ಮೆರಿ

ರೋಸ್ಮೆರಿ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಾಕು.

Image credits: Getty
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ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡವು ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡದ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದರ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
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ಚೆಂಡು ಹೂವು (ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್)

ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
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ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ

ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಟ್ರೋನೆಲ್ಲಾ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty

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