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- Kitchen Tips: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮಗೇ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
Kitchen Tips: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮಗೇ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
Kitchen safety pressure cooker tips: ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ
ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ
ಹಾಲು, ಕ್ರೀಮ್, ಮೊಸರಿನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇವು ಒಡೆದು ಗಂಟುಗಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು
ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಪಕೋಡದಂತಹ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕರಿಯಲು ಹೋದರೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕರಿಯುವ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬಾಣಲೆ ಬಳಸಿ.
ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್
ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್
ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಬೆಂದುಹೋಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಮುದ್ದೆಯಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಸಲಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೋಗಿ, ಅಂಟಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದೇ ಸರಿ.
ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯೆಯಂತಹ ಸೊಪ್ಪು
ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯೆಯಂತಹ ಸೊಪ್ಪು
ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯೆಯಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುವ ಮೃದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು, ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳೂ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಕೇಕ್, ಕುಕೀಸ್ನಂತಹ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥ
ಕೇಕ್, ಕುಕೀಸ್ನಂತಹ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥ
ಕೇಕ್, ಕುಕೀಸ್ನಂತಹ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೇಕ್ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರಬಹುದು, ರುಚಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಓವನ್ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೊಟ್ಟೆ
ಮೊಟ್ಟೆ
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಮೇತ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗಿನ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಸಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ.
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