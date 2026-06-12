ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಲೀಜು ಆಗಿರೋ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಬಹುದು.
ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಸೀದು ಹೋಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ - ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ!"
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವುದು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕರಾದರೂ ಸಾಕು, ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಸೀದು ಹೋದಾಗ ಅದರ ತಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ, ಎಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿದರೂ ಆ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯ ಹೊಳಪು ಮಾಯವಾಗಿ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ!
ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನೆಗರ್ (Vinegar) ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವು ಎಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ:
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸೀದು ಹೋದ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪು ಪದರವು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೀದ ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು (Lemon Peels) ಸೇರಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸೀದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ 'ಓವರ್ನೈಟ್ ಸೋಕ್' ಟಿಪ್:
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಪ್ಪು ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿವಿಮಾತು:
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಹದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ (Steel Scrubber) ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಯ ಲೇಪನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದೇ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ!
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