ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಸ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ವೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟ, ಜಿರಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ
ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಾಸನೆ ಇರುವೆ, ಜಿರಳೆ, ಇಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೀಟಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ವೆ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪಾತ್ರೆ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಈ ನೀರು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ವಾಸನೆ
ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜುಗಳಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮರದ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತೊಳೆಯಬೇಕು?
ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.