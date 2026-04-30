Sharpen mixer blades at home: ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಸಾಲೆ ಅರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಹರಿತ (Sharpness) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಉಪ್ಪು, ಐಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಮಸಾಲೆ ಅರೆಯಲು, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಹರಿತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಜಾರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಹರಿತ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡುವ ಆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
1. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳ ಬಳಕೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಇದರಿಂದ ಗಲೀಜು ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ). ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಸಿಪ್ಪೆಗಳ ಒರಟುತನವು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಹರಿತ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಎರಡನೇ ಅಗ್ಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳುಗಳು ಒರಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೇಲಿರುವ ಮಂದವಾದ ಪದರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಐಸ್ ತುಂಡುಗಳ ಕಮಾಲು
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇವಲ 3-4 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಬ್ಲೇಡ್ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹರಿತವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕೇವಲ ಬೇಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಹಗುರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಕೆ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿಯೂ ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡು ಚಲಾಯಿಸಿ. ಫಾಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.