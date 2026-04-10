ಮಿಕ್ಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು? ನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಜನರು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಪಾಯವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಸತತವಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಓಡಿಸಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು (30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 1 ನಿಮಿಷ) ಓಡಿಸಿ ನಂತರ 5-10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಕಾಪರ್ ಮೋಟಾರ್' ಇರುವ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ತುಂಡಾದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಬಾರದು.
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಲರ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಬಹುದು.
