ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೇನು?

ಮಿಕ್ಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು? ನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

kitchen Apr 10 2026
Author: Ashwini HR
ಮಿಕ್ಸಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ

ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಜನರು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಪಾಯವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 

ಸತತವಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ

ಸತತವಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಓಡಿಸಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು (30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 1 ನಿಮಿಷ) ಓಡಿಸಿ ನಂತರ 5-10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಮೋಟಾರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುವಿಕೆ

ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಕಾಪರ್ ಮೋಟಾರ್' ಇರುವ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಲೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ

ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ತುಂಡಾದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಬಾರದು.     

ಜಾರ್ ಲಾಕಿಂಗ್

ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಲರ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಬಹುದು.

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರದಾಡಬೇಡಿ, ಮನೆ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ!

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಕೈ ಜಿಗುಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ!

ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯೇ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ!

ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ!