ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಹೊಳಿಬೇಕಾ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ 2 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
How to remove black stains from rolling board: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪದರ ಜಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಈ ಗಲೀಜು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಳಾದಂತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮರದ್ದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನದಾಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾದ ಗಲೀಜು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಂಬೆ ರಸ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ (Sirka) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ
ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಮೆಯಾದ ಗಲೀಜನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಂಬೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಈಗ ಇದೇ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಪಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮಣೆ ಮತ್ತು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ (Steel scrubber) ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲವು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಜಮೆಯಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಹಠಮಾರಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ
ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಎರಡನೇ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ 2-3 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ವಿನೆಗರ್ ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳು, ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ಪಂಜ್, ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಬೆರೆಸಿ. ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣೆ-ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
