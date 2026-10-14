ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಯುವದಸರಾದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ 750 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿರುವ ಆನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯುವದಸರಾದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊಣೆ
ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಧನಂಜಯ, ಏಕಲ್ಯವ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ 54 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗಜಪಡೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರೆಕೊಪ್ಪ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶಾಂತ, ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಈ ಆನೆ, ಈ ಬಾರಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿದೆ. ರೂಪ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ, ಧನಂಜಯ ಮೀಸಲು ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯಾಗಿ, ಗೋಪಿ ನೌಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮಹೇಂದ್ರ, ಏಕಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವ ಸಾಲಾನೆಗಳಾಗಿ ಇರಲಿವೆ.
ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ಕಲಾ ವೈಭವ
ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅರಮನೆ, ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಿಣ್ಣರು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆದರು.
ಮೈಸೂರು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಜಪಡೆಯ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿವೆ. ಗಜಪಯಣ, ಅರಮನೆ ದರ್ಬಾರ್, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಥೋತ್ಸವ, ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಯುವದಸರಾ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಹೊಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. (ವರದಿ: ಮಧು.ಎಂ.ಚಿನಕುರಳಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಮೈಸೂರು)