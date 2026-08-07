ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ನೀಡದ ಕಾರಣ H-1B ವೀಸಾ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ, ವಿದೇಶದ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಹಲವರು. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ, ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗಾದರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಂಡವರು. ಮಗನೋ, ಮಗಳೋ ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಳೋ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಂದಿರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ಪಡೆದು ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಆಸೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಕನಸು ಕಂಡು ತಾಯ್ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು, H-1B ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಪುನಃ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು NRI ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತಾವು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಐಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆ. "ನಾನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಅರ್ಥಾತ್ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಆಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಜಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದವರಿಗೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳು ವೇತನವಿಲ್ಲ
"ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವೇತನವನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನನ್ನ H-1B ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಪತಿ H-4 ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಾನು H-4 ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಿಶು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ನಾನು ಯುಎಸ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನಾವು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಮೌನವಾಗಿ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರು H-1B ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಕಂಪೆನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಸಮಯ. ಯುಎಸ್ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೀಸಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
60 ದಿನಗಳ H-1B ನಿಯಮ ಏನು?
US ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ H-1B ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ I-94 ಸ್ಥಿತಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು. ಈ 60 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನವಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಸಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ದಾರಿಗಳು.