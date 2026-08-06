Nift ಅಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ ವೈಭವ್ ಅನಂತ್, ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಭೂಕುಸಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ NIFT ಬೆಂಗಳೂರು ಪದವೀಧರ ವೈಭವ್ ಅನಂತ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Bambrew ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಈ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರೀನ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಮೂಲದ ವೈಭವ್ ಅನಂತ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (NIFT) ಯಲ್ಲಿ B.FTech (Fashion Technology) ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯ ಎಡ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
2018ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ Bambrew
2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ Bambrew ಎಂಬ ಗ್ರೀನ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂಪನಿ, ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಬಿದಿರು, ಮರದ ತಿರುಳು, ಕಬ್ಬು, ಕಡಲಕಳೆ
Bambrew ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಿದಿರು (Bamboo), ಮರದ ತಿರುಳು (Wood Pulp), ಕಬ್ಬಿನ ತೊಗಟೆ (Sugarcane Bagasse) ಮತ್ತು ಕಡಲಕಳೆ (Seaweed) ಸೇರಿದಂತೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟನೀಯ (Biodegradable), ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುವ (Compostable) ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬಳಸುವ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಮರದ ತಿರುಳು Forest Stewardship Council (FSC) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದ ಬಿದಿರೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲ
ವೈಭವ್ ಅನಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿದಿರು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಿದಿರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
10,000 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಡಿತ
Bambrew ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 10,000 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈಗ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.
Amazon, Flipkart, Nykaa ಸೇರಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಇಂದು Bambrew ಭಾರತದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ:
Amazon
Flipkart
Nykaa
Myntra
BigBasket
1mg
Puma
Chumbak
Aditya Birla Group
Accessorize London
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, Bambrew ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಕರಗುವ ಕಸದ ಚೀಲಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೋಲ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.