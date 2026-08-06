ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ECE) ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ECE) ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಯುವಕ, ಇಂದು IIT ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ Qualcommನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ CTC ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
4 ಲಕ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ 'ನೋ'
2023ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ CVR College of Engineeringನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ECE)ನಲ್ಲಿ B.Tech ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, Sutherland ಕಂಪನಿಯಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ (LPA) ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕರು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ GATE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧ, ಆದರೆ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರು PGCET (Post Graduate Engineering Common Entrance Test) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 13ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
GATE ತಯಾರಿ, IIT ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ OHM Instituteನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ GATE ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. GATE 2024 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ AIR 1200 ಗಳಿಸಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ IIT Hyderabadನಲ್ಲಿ VLSI ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ M.Techಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ IITಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ, ಸುಧಾರಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು VLSI ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡರು.
Qualcommನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
M.Tech ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ Qualcommನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ CTC ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ (Base Salary) ಸೇರಿದೆ. ಪದವಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷದ ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಉದ್ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
GATE ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಈ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಸಾವಿರಾರು GATE ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕನಸುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರಂತರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.