ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ 'ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೂರಿಸಂ' ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೀಗ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೀಸಾ ವಂಚನೆಯಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮಗು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕೂಡಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೂರಿಸಂ (ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ-Pregnancy Tourism) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಈಗ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರ, ಫೆಡರಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಾನ್ ಡೇವಿಸ್ ಅವರಂತಹ ಮಾಗಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಗರ್ಭಿಣಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಯಾದರೂ ಸಹ, ದೇಶವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದರು. ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವವು ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ?
ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಪೌರತ್ವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರ ಅಬಿಗೈಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಕ್ಸಿಯಾಸ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಹಾಯಕ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕಾಲಿನ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜನನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವೀಸಾ ವಂಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವೈರ್ ವಂಚನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ವಂಚನೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 20,000 ರಿಂದ 26,000 ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.