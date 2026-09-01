Ayodhya ram mandir : ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ದಂಗಾಗ್ತೀರಿ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ನೌಕರರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 4 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ತೆ ತಾವು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ 4 ಕೋಟಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ನೌಕರರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಹ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 10,000 ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರೂಪಾಯಿ
ಟ್ರಸ್ಟ್, ಭಕ್ತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ, ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಕ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಅಭಿಯಾನ (ನಿಧಿ ದೇಣಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ) ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3, 500 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಚೆಕ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚೆಕ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಂತರ ಮರು ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚೆಕ್ಗಳು ವಸೂಲಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ
ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗದು, ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.