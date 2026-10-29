2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ತಂದಿತ್ತು. ಅಂದು ತಮ್ಮ 38ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಚಿನ್, ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಗಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.
ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್! ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಚಿನ್, 2011ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸಚಿನ್ ಅವರ 38ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಚಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನವೇನು?
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿನ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಬಾ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬಾಬಾ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಚಿನ್
2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ನಿಧನರಾದರು. ಅಂದು ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ 38ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಕತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಸಚಿನ್ ತೀವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಗಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.
ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ‘ಡೂ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್’ ಸೂಚನೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಉಪಾಹಾರವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿನ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬದಲು ಆ ದಿನ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖದ ದಿನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಸಚಿನ್ ಎಷ್ಟು ಮನನೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಚಿನ್ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಟು ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. 2011ರ ಈ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುತ್ತದೆ.