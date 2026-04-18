Raja Man Singh rebirth: ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿಜವೇ? ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಶೀಲಾ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ, ತಾನೇ ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ದಂಗಾಗಿಸಿದೆ. ಆತನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ರಹಸ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಟೋಂಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ, ತಾನು ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಆಮೀರ್‌ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಯಾರು ಈ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಟೋಂಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೈಕಮಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಹಾರಾಮ್ ಬೈರ್ವಾ ಎಂಬ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. "ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಮೀರ್ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ" ಎಂದು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಇದನ್ನು ಮಗುವಿನಾಟ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಯುದ್ಧದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ನಿಗೂಢ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಂಗಾಗಿಸಿವೆ. ಈ ಹುಡುಗನ ಮಾತುಗಳು ಬರಿ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಬಾಲಕನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದಾವೆಗಳು
ಕನ್ಹಾರಾಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ರಾಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 1589 ರಿಂದ 1614 ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿದೆ. ತಾನು ಹಳದಿಘಾಟಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಈ ಬಾಲಕ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಶೀಲಾ ದೇವಿಯ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ

ಬಾಲಕ ಕನ್ಹಾರಾಮ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಆಮೀರ್ ಕೋಟೆಯ ಶೀಲಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿವರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿವೆ. "ನಾನೇ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಶೀಲಾ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಆಮೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರವೂ ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ಕೇದಾರ್‌ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಶೀಲಾ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ದೇವಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಲಕ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ರಾಜವಂಶಸ್ಥನಂತೆ ಬಾಲಕನ ಜೀವನ
ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕನ್ಹಾರಾಮ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಿನಂತೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ತುಪ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಆತ ಆಹಾರ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. "ನಾನು ರಾಜ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜರ ಗತ್ತು ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ನೆನಪುಗಳು ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಭ್ರಮೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ.

