ಇಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹೂಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ! ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ
Trunyan village tradition: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತೀರಿ! ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ಸುಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹೂಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಗೂಢ ಕಾರಣವೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಸುಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೂಳುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ?
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ 'ಟ್ರುನ್ಯಾನ್' (Trunyan) ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು 'ಬಾಲಿ ಅಗಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೂಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ತಿನ್ನುವುದು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಇವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಮಾಂಸವೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ತಲೆಬುರುಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ:
ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹವಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಹೊಸ ಶವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು (Volcano) ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಅವರು ದೈವವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ 11 ಪಗೋಡಾಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
