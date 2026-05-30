ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಜಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ರೈಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 200 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಇವು ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿವೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 130 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಜಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನೂತನ ರೈಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು (Kazipet Rail Manufacturing Unit) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಜುಲೈ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಘಟಕವು, ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಘಟಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೋಚ್ಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಟ್ರೈನ್ಸೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು (Rolling Stocks) ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 200 ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರೈಲುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಕಾಜಿಪೇಟೆ ರೈಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹತ್ತರ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ 200 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ (Intercity) ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ-ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ನಿಲುಗಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ?
ಈ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವೆ 'ಶಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಂತೆ' (Shuttle Services) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ.
ರೈಲುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಪಕ್ಕದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೈಲುಗಳು ಹೊಸ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿವೆ.
ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆ ಮುಕ್ತಿ
ಈ ಸುಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರೈಲುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳ (ಬಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವಾಹನ) ಮೇಲಿರುವ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯು ರೈಲ್ವೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಾಜಿಪೇಟೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ರೈಲುಗಳು ಕೇವಲ ವೇಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ:
20 ಕೋಚ್ಗಳ ಸಂರಚನೆ: ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 20 ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೋಚ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು: ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ (Automatic Doors) ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾತಾಯನ (Ventilation) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕೋಚ್ಗೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್ನ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜರ್ಕ್-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣ: ರೈಲು ಚಲಿಸುವಾಗ ಸವಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಝಾಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಧುನಿಕ 'ಜರ್ಕ್-ಮುಕ್ತ ಸಂಯೋಜಕಗಳನ್ನು' (Jerk-free Couplers) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
130 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ: ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 'ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್' (Regenerative Braking) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ, ಚಾಲಕರು ರೈಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ (Power Grid) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ (Carbon Emission) ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ "ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್" ಗುರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.