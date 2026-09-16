ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ವಡ್ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
September 17 PM Modi's Birthday: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ(Prime Minister Narendra Modi)ಯವರ ಜನ್ಮದಿನ(Birthday). ಈ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಬಾಲ್ಯ, ಜೀವನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ವಡ್ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈಗಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಹಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಡ್ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋದಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದಾಮೋದರದಾಸ್ ಮುಲ್ಚಂದ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಚಹಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಡ್ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ಇಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆ ಏನು?
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 1950ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ವಡ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ವಡ್ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ತಂದೆಗೆ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೆ ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಚಹಾ ಮಾರಾಟದ ಕಥೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತವಾಯಿತು. ‘ಚಾಯ್ವಾಲಾ’ ಎಂಬ ಪದವೂ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಯಿತು.
ಈಗ ಆ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಮೋದಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಡ್ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಈ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಡ್ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಡ್ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೋದಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಡ್ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಡ್ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಡ್ನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರು ವಡ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ವಡ್ನಗರದ ಈ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತದೆ.