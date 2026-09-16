ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಬೋಲಿ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ದೈತ್ಯ ಹಾವೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಜಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ (ಸೆ.16): ಮಳೆಗಾಲದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಎದೆಝಲ್ ಎನಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಜಲಪಾತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ದೈತ್ಯ ಹಾವೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಅಂಬೋಲಿ ಜಲಪಾತ'ದಲ್ಲಿ (Amboli Waterfall) ನಡೆದಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಜಲಪಾತದ ಜಾರುವ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಲಪಾತದ ನೀರಾಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಬಿದ್ದ ಹಾವು

ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಮೇಲಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಹಾವೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವು ಜಾರಿ, ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
'ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಾರವಾರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು' ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು
Related image2
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್‌ ಧ್ವನಿಯ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಪ್ರಸಾರ: ಆಯೋಜಕರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಹಾವು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಚೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹಾವಿನ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, "ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು, ಇದು ನಾಗರಹಾವು (Cobra) ಓಡಿ!" ಎಂದು ಕಿರುಚುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿದ್ದ ಹಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ತಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದ ಸೂಚನೆ

ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಲಪಾತಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ದಟ್ಟ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಜಾರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ (Crevices) ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Scroll to load tweet…