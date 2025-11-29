ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0' ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈವರೆಗೆ 118 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.29): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ 60 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶನಿವಾರ ಜಮ್ಮುವಿನ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ "ಸೆಲಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ 60 ಇಯರ್ಸ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0 ಗಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "2025 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ 118 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಶೂನ್ಯ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಜಮ್ಮು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಐಜಿ ಶಶಾಂಕ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಡಿಐಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುನ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 72 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್-ಜಾಫರ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 12 ಸಕ್ರಿಯ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆ 60 ಸಕ್ರಿಯ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಡಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟರ್, 360° ಕ್ರಿಯಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಫಾಗ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಡೆ 24x7 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲರ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇನೆ, ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ, ಎನ್ಐಎ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲ.
1965, 1971, 1999 ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧಗಳು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಮೇ (ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್) ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೂ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದದೆ.