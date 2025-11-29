ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.29): ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ
"ನೋಡಿ ಬಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಜನರಿಗೆ ಇದು. ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ" ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಹತಾಶನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ
ಬೇರೆಯದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೀವನವು ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಹಣವು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುಲಾಮನಲ್ಲ. ನಾಳೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, "ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಹಂ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕರು!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಯೂಸರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, "ನಾನು ಎಚ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್. ನಾನು ರ್ಯಾಪಿಡೊವನ್ನು ಸಹ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಿರುದುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಆಚೆಗೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಕಥೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಲು, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.