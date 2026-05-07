ಇಟಲಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗುಂಪೊಂದು ಸಫಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವರನೊಬ್ಬ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತೀಯರ ಈ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ನೆಲೆವೀಡು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 'ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಟಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗುಂಪೊಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆರಗಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಫಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವರನೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ:

ಇಟಲಿಯ ಬೊಲೊಗ್ನಾ ನಗರದ ಮಿರೆಲಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಮುರಾರಿಯು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಫಾರಿ ಜಿಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮದುವೆಗೆಂದು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ಅವರ ವಾಹನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೈ ಬೀಸುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವರ ತಲೆ ಹೊರಹಾಕಿ, ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವಿದೇಶಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ‘ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್’:

ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಿರೆಲಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಹಾರ್ನ್ ಸದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಸಫಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಮದುವೆ ಕಾರನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕಾರು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವರ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ' ಎಂದು ಮಿರೆಲಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನುಭವ:

ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿರೆಲಾ, 'ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ದೇಶವಲ್ಲ, ಇದು ಹೃದಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ನಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಮಿತ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ವರ ನಮ್ಮನ್ನು ‘ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ' ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ:

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರತೀಯ ವರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಭಾರತ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, 'ವಿದೇಶಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಆ ಮದುವೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಊಟ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.