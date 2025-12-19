ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ಈ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2011 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ 11,89,194 ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ದ್ವಿಪೌರತ್ವ: ಭಾರತವು ದ್ವಿಪೌರತ್ವವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ ಅಥವಾ ಕೆನಡಾದ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ತಾವು ವಾಸವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಾಗರಿಕ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯು ಜನರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಅಗ್ರ ಶೇ. 5% ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ, ಭಾರತೀಯರ ತಲಾ ಆದಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ಅಸಮಾನತೆ ವರದಿ 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10% ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಶೇ. 58% ನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಶೇ. 50% ಜನರು ಕೇವಲ 15% ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ 10% ಜನರು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ 65% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ 1% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 40% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅತೃಪ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AQI) 500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇದು ನಗರವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ದಕ್ಷ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸುಗಮತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಜನರನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಇತರ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯರು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಜನರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.