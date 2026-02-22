INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅದರ ಮುಖವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್, ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
INDIA ಒಕ್ಕೂಟ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರೇ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರು INDIA ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ INDIA ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೂ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಈಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು
ಈ ತಿಂಗಳ 15ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯೂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ವಿಷನ್ 2031' ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು.
ಗಾಂಧೀಜಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 'ವಿಷನ್ 2031' ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ 'ರಾಜೀವಿಯನ್' ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಕೇರಳ ನನಸು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೇರಳ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇರಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.