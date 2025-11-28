ಶ್ವೇತಭವನದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಂತರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು "ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶಗಳಿಂದ" ವಲಸೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ನ.28): ಶ್ವೇತಭವನದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ವಲಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಲ್ಲಾ "ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ದೇಶಗಳಿಂದ" ವಲಸೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ "ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ"ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ವಲಸೆ ನೀತಿಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಲಸೆ ನೀತಿಯು ಅನೇಕರ ಆ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಲೀಪಿ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ರ ಆಟೊಪೆನ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಿಡೆನ್ರ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ದೇಶದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶುಲ್ಕ, ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸದ ಟ್ರಂಪ್
ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. "ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆಟೋಪೆನ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ"ಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ರಿವರ್ಸ್ ವಲಸೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಿಸುವ, ಕದಿಯುವ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಮಾಡುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ದೇಶದಿಂದ" ವಲಸೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ "ಕಠಿಣ" ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ
"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ, ಕಠಿಣ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳ (ಯುಎಸ್ಸಿಐಎಸ್) ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೆಫ್ ಎಡ್ಲೋ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದ ಅಜಾಗರೂಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನರು ಭರಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಡ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಬುರುಂಡಿ, ಚಾಡ್, ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾ, ಎರಿಟ್ರಿಯಾ, ಹೈಟಿ, ಇರಾನ್, ಲಾವೋಸ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್, ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಸುಡಾನ್, ಟೋಗೊ, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು "ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.