ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮವರ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಟೀಕಿಸೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೇರೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಶೃಂಗಸಭೆ ವೇಳೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದ 'ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಭಾನುವಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸೂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಧಾನಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಸೂದ್ ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಜನರನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ಬಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. INDIA ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲರು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಶೃಂಗಸಭೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ 'ಬೆತ್ತಲೆ ರಾಜಕೀಯ' ಎಂದಿದ್ದ ಮೋದಿ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದ 'ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ 'ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆ ರಾಜಕೀಯ'ಕ್ಕೆ ಅಖಾಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
'ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ AI ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 20 ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೀರತ್ನ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ: ಈ AI ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಯೇ?... ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಗ ಏನು ಮಾಡಿತು? ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ 'ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ 'ರಾಜಿ' ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. (ANI)
