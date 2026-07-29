ಭಾರತದ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಮತ್ತು ದುಬೈನ ಎಮಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯದ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದುಬೈ / ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಎಮಿರಾಟ್ಸ್ (UAE) ಹಾಗೂ ದುಬೈಗೆ (Dubai) ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ (Burj Khalifa) ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕವೇ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು!
ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಎಮಾರ್ ಒಪ್ಪಂದ (NIPL & Emaar Partnership):
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎನ್ಪಿಸಿಐನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (NIPL) ಹಾಗೂ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಎಮಾರ್' (Emaar) ನಡುವೆ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ:
ಈ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯುಎಇಗೆ (UAE) ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ (Official Website) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್' (At The Top) ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ (No Forex Hassle):
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ (International Credit/Debit Cards) ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ (Currency Exchange Charges) ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ (Time & Money Savings):
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಾದ ಗೂಗಲ್ ಪೇ (Google Pay), ಫೋನ್ ಪೇ (PhonePe), ಪೇಟಿಎಂ (Paytm) ಅಥವಾ ಭೀಮ್ (BHIM UPI) ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆ (High Security):
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೈಬರ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇವಾದೇವಿಗೆ (Secure Digital Transactions) ಈ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾದಿಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಾರತದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಪಿಐ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Digital India) ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (Global Level) ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.