Siddeshwar Express train robbery: ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದಾಗ, ಕಳ್ಳರು ಅವರ 5.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ: ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಆಘಾತ:
ಥಾಣೆ: ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ತೂಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕೈ ಚಳಕ ತೋರಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸುಮಾರು 5.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೂಕಾಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ 4,456 ಗ್ರಾಂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೇಜಿ 456 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಎಗ್ಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಹಾಗೂ 7 ರ ರಾತ್ರಿ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
4 ಕೇಜಿ 456 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಮಾಯ:
ಕಲ್ಯಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ 4,456 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವಿದ್ದ ಎರಡು ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ತಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಿದ್ದೆ ಬಂತೆಂದು ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳನೋರ್ವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಸೋಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಥಾಣೆಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕತೆ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ (GRP) ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರಿ 4,456 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮುರಿದು, ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಸೋಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ (ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ) ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 305 (ಸಿ) (ವಾಸಸ್ಥಳ, ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜಿಆರ್ಪಿ ಹಿರಿಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಂಢರಿ ಕಾಂಡೆ, ನಾವು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೆಳೆಯನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವಂತೆ ಒತ್ತಡ: ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ
ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಿಆರ್ಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಂಢರಿ ಕಾಂಡೆ, ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಬಲಿಪಶುವಿನ ನಿದ್ರೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಜಿಆರ್ಪಿ ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.