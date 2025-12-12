ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬೆದರಿಸಿ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಗಿಸಲು ಡಿಎಂಕೆ ಯತ್ನ ಬಹಿರಂಗ, ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನೇ ಬೆದರಿಸಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಡಿ.12) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಲು ಭಯಪಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಷ್ಠಿಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಚನೆಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಲು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬೆದರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ದುರಂತ. ಹಿಂದೂಗಳು, ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಇದೀಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ನಿಜ ರೂಪ ಬಯಲು
ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ಘಟನೆಯು ಡಿಎಂಕೆ ನಿಜ ರೂಪ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸಿದ ರಣತಂತ್ರ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಇದೀಗ ತಿರುಪರಂಕುಂಡ್ರಂ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂದೂಗಳ ದಮನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬೆದರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೀಪಂಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿ ಒಕ್ಕೂಟವೇ ಒಗ್ಗೂಡಿದೆ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿತು. ಇದು ಆಡಳಿತವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಬಹಿರಂಗ ದ್ವೇಷವಾಗಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ತಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ಬೆಳಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯಬಹುದು. ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇತರ ಸಮುದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ. ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಸಮಸ್ಯೆಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಯ ಧೋರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹಿಂದೂಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ
ಡಿಎಂಕೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ದರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮುರುಗನ್ನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು, ಆರಾಧಿಸಲು, ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರವೂ, ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತವು ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿತು, ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿದರು – ಡಿಎಂಕೆ ಪೋಲೀಸರು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಭಕ್ತರನ್ನು ತಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಿಂದೂ ಹಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವು
ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದರು ಮಹಾಭಿಯೋಗ (ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್) ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ತರ್ಕಬದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು ಡಿಎಂಕೆ ಗೆ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಇದು ಬೆದರಿಕೆ. ಬಗ್ಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಬಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಡಗಿದೆ - ಅದೇ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ I.N.D.I. ಒಕ್ಕೂಟವು 'ಸಂವಿಧಾನ ಖತ್ರೇ ಮೇ ಹೈ ಎಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಲು ಇವರು ಮೊದಲಿಗರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
I.N.D.I. ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದೇ ಆಗಿದೆ - ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಆತನನ್ನು 'ಪಕ್ಷಪಾತಿ,' 'ಕೋಮುವಾದಿ,' ಅಥವಾ 'ಮಾರಾಟವಾದವರು' ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು 'ಪ್ರಗತಿಪರ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯ್ದ ನೈತಿಕತೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಡಿಎಂಕೆ ಯ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು I.N.D.I. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇಗೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಅಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು, ಬೆದರಿಸುವುದು, ತದನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ; ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ
ಈ ಮಾದರಿಯು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, 1973 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎನ್. ರೇ ಅವರನ್ನು ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ I.N.D.I ಬ್ಲಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಮತ್ತು 1977 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸುವಿಕೆಯು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಆರ್. ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತು. ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಈಗ ಡಿಎಂಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು 'ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ - ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೆಕು. ಇಂದು, ಅವರು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಅವರು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಒತ್ತಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಏನು? ಮಹಾಭಿಯೋಗ ನಿರ್ಣಯವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲ; ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಹಕ್ಕುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಾಗ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂದೆ ನಡುಗುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ಯ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಕೈಪಿಡಿಯು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಓಲೈಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರಮಣದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿಗಳು? ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ನಿಧಿಗಳು? ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು? ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ, ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ದ ತಾರತಮ್ಯವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ HR&CE ಕೂಡ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವಾಲಯದ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಮತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಯಾವುದು?
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ I.N.D.I.-ಒಕ್ಕೂಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ - ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ತದನಂತರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ "ಜಾತ್ಯತೀತತೆ" ಎಂದು ಕೂಗುವುದು. ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಂದಿಗೂ ಮಹಾಭಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಬಾರದು. ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ನಿಂತರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ I.N.D.I ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.