World Inequality Report 2026: ವಿಶ್ವ ಅಸಮಾನತೆ ವರದಿ 2026 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಕೇವಲ 1% ಶ್ರೀಮಂತರು ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ 40% ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.12): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ವಿಶ್ವ ಅಸಮಾನತೆ ವರದಿ 2026' (World Inequality Report 2026) ಭಯಾನಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಕೇವಲ 1% ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 40% ಸಂಪತ್ತು!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಜನರು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 65 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಜನರು ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿತರಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಅಸಮಾನತೆ ವರದಿ 2026: ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಚಾನ್ಸೆಲ್, ರಿಕಾರ್ಡೊ ಗೊಮೆಜ್ ಕ್ಯಾರೆರಾ, ರೊವೈಡಾ ಮೊಶ್ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಪಿಕೆಟ್ಟಿ ಸಹ-ಲೇಖಕರಾಗಿರುವ ಈ ವರದಿಯು, ವಿಶ್ವ ಅಸಮಾನತೆ ವರದಿಯ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವರದಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 6,200 ಯುರೋಗಳು (ಪಿಪಿಪಿ) ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 28,000 ಯುರೋಗಳು (ಪಿಪಿಪಿ) ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎರಡೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ (Women's Labour Participation) ಕೇವಲ ಶೇ. 15.7 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆದಾಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಸಮಾನತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.