ಸೂರತ್‌ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗಿಣಿ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹10 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಾವ್ಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ₹24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ನಾಶವಾಗಿದೆ.

₹10 ಸಾವಿರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ₹24 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೂರತ್‌ನ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಇದೀಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿನೋದ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾವ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

₹10 ಸಾವಿರ ಬಾಕಿ ಹಣವೇ ಕಾರಣ?

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವ್ಲೆ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರತ್‌ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗಿಣಿ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ‘ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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₹150 ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾವ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಬಳಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

14 ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ, ₹24 ಕೋಟಿ ಸರಕು ನಾಶ

ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರಕು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಿಸಿಟಿವಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆ

ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರ ‘ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್-2’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾವ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೂರತ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೊದಲು ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಬಳಿಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸೂರತ್‌ಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.