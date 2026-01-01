ಭಾರತದ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬ್ನೈ ಮೆನಾಶೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಿರಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಪಾರಿನ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡಗಳ ಜನರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತದ ಮಣಿಪುರ ಹಾಗೂ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದ ಬ್ನೈ ಮೆನಾಶೆ ಸಮುದಾಯ ಜನರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ1200 ಜನರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ನೈ ಮೆನಾಶೆ ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು 5,800 ಜನರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇವರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2026ರ ವೇಳೆಗೆ, ಸಮುದಾಯದ 1200 ಜನರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯವು, ಬೈಬಲ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ಹತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೆನಾಶೆಯ ವಂಶಸ್ಥರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸಿರಿಯಾದ ಗಡಿಪಾರು ನಂತರ ಈ ಯಹೂದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಅವರು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿದ್ದು, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿನ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದುರಂತವು ಈ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ನೆ ಮೆನಾಶೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 12,000 ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಣಿಪುರದ ಚುರಚಂದಪುರದಲ್ಲಿ 4,000 ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ಐಜ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,800 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯಹೂದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ 9 ರಬ್ಬಿಗಳ ತಂಡವು ಅವರ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಐಜ್ವಾಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬ್ನೀ ಮೆನಾಶೆ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಜೆರೆಮಿಯಾ ಎಲ್. ಹ್ನಾಮ್ಟೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳ ಕರೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಹೀಬ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ತನ್ನ ಯಹೂದಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2005 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ರಬ್ಬಿ ಶ್ಲೋಮೋ ಅಮರ್ ಯಹೂದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುನರ್ಮಿಲನವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಗಲಿಲೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಬ್ನಿ ಮೆನಾಶೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಹೂದಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏಕೆ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ?
ಶತಮಾನಗಳ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಹೂದಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕ್ರಿ.ಪೂ 722 ರಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಿರಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತು. ಕ್ರಿ.ಪೂ 586 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು.
70 ಸಿಇ ಮತ್ತು 135 ಸಿಇಯಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿತು. ಈ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಯಹೂದಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಕೂಡಒಂದು.
ಯಹೂದಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಯಹೂದಿ ವಸಾಹತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ಮತ್ತು 19 ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಯಹೂದಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಅವರನ್ನು ಬಾಗ್ದಾದಿ ಯಹೂದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ನೈ ಮೆನಾಶೆ ಸಮುದಾಯವು ಮನಸ್ಸೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.