ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 92 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಜಾನ್ ಲೆವಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 37 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿ ಡಾ ಯಾನ್ಯಿಂಗ್ ಲು ಅವರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ ಲೆವಿನ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರು ತಮ್ಮ 57 ವರ್ಷದ ಪತ್ನಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ವೈದ್ಯೆ 37 ವರ್ಷದ ಡಾ ಯಾನ್ಯಿಂಗ್ ಲು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಒಂಟಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲೆವಿನ್ ಅವರು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕವರೇ 2ನೇ ಪತ್ನಿ ಡಾ ಯಾನ್ಯಿಂಗ್ ಲು.
ಅವನು ಭಯಂಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಮೂರನೇ ಪಾಠದ ನಂತರ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ.ಲು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭೇಟಿಗಳ ನಂತರ ಡಾ. ಲೆವಿನ್ ತನ್ನ ಭಾಷಾ ಗುರು ಡಾ ಯಾನ್ಯಿಂಗ್ ಲು ಅವರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು..
ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳವರೆಗೂ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಖಾಲಿತನ ಅನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗುವಾದ ವಿಚಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಲೆವಿನ್ ಅವರಿಗೆ 82 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾನ್ಯಿಂಗ್ ಲು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೇ ಅನೇಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 93ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
