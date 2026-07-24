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- Petrol Prices: 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕ!
Petrol Prices: 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕ!
Petrol Prices Rising: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನೈಜ್ಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಲಾಭಗಳೆಷ್ಟು, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ?
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $ 87-88 ರ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $ 95 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಕಂಪನಿಗಳ ಜೇಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ (PPAC), ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು, ರಿಫೈನರಿ ಡಾಟಾ, LPG, ATF ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇ 25, 2026 ರ PPAC ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹55.18 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಂತಹ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 3.82 ಪೈಸೆ ಲಾಭವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಭವು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಫೈನರಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹3.82 ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ..
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಾಲು?
ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹19 ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹4.40 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಪಂಪ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವೇತನಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹15.37 ಅನ್ನು ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ₹97.77 ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹110.93 ಆಗಿದೆ.
ಈ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಆಟ
ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. PPAC ಯ 2023 ರ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹38.60 ಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹18.75 ಆಗಿತ್ತು. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ₹55.18 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವು ₹14.93 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹3.82 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ತೈಲ ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವು ಕೇವಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗಲೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿತ್ತು.
ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ?
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹30,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಇಂಧನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ?
PPAC ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 900 ರಿಂದ 950 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 250 ರಿಂದ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರಿಂದ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್. LPG ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇಂಧನವಾದ ವಾಯುಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನವು ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
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