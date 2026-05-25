Mental Health: ಲೈಫ್ ಬೇಡ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂತು, ಜೀವನವೇ ಸಾಕು ಎನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು!
Top 10 tips to maintain your mental health: ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಒಂಟಿತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಶನ್ಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಜೀವನವೇ ಸಾಕು, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಮನೆಯವರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ಯಾರ ಬಳಿ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮೂಡ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಲಿಯಿರಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ
ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು.
