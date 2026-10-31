Stroke Risk: ದಿನವಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನೋಡೋಣ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ!
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಅಪಾಯ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 'ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಟಿಐಎ (TIA) ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದವರೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಯುವಕರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯವಿದೆ!
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಯುವಕರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಎದ್ದು ನಡೆಯಿರಿ.
- ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಡೆದಾಡಿ.
- ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ.
- ವಯಸ್ಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.