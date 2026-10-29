World Stroke Day: ವಿಶ್ವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮುಖ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲುವುದು, ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತು ತೊದಲುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ವಿಶ್ವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದಿನ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದಿನ (World Stroke Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎನ್ನುವುದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದರೇನು?
ಮೆದುಳಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳ ಒಡೆದು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು, ನಡೆಯಲು, ನೋಡಲು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?
ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (Ischemic Stroke)
ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ.
ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (Hemorrhagic Stroke)
ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳ ಒಡೆದು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ (Transient Ischemic Attack – TIA)
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಟಿಐಎ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಹೈ ಬಿಪಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಧುಮೇಹವೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಮುಖ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲುವುದು: ನಗುವಾಗ ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸದಿರುವುದು.
- ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ: ಮಾತು ತೊದಲುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು.
- ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅಮೂಲ್ಯ. ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಮೆದುಳಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗುರುತಿಸಲು FAST ಸೂತ್ರ ಸಹಕಾರಿ
ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು FAST ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- F – Face (ಮುಖ): ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಗಲು ಹೇಳಿ. ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾಗ ವಾಲಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.
- A – Arms (ಕೈಗಳು): ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಿದೆಯೇ ಗಮನಿಸಿ.
- S – Speech (ಮಾತು): ಸರಳ ವಾಕ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಲು ತಿಳಿಸಿ. ಮಾತು ತೊದಲುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.
- T – Time (ಸಮಯ): ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.